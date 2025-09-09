石破茂首相が退陣表明した翌日、早々と臨時総裁選に出馬意向と報じられた高市早苗前経済安全保障相。小泉進次郎農相と共に”次期総理有力候補”と言われてきたが、このところ党内で評判が急落しているという。いったいなぜーー。＊＊＊【写真を見る】高市氏の体調は大丈夫か。1年前の写真と「近影」を見比べると確かに頬がゲッソリ参院選の結果が出る前から「フライング発言」石破氏が退陣を表明する5日前の9月2日、自民党本