ドル売り優勢、米利下げ期待根強くドル円は一時１４７．４０台と石破ショックの円安は一服＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル売りが優勢。先週末の米雇用統計の弱い結果を受けて、９月米ＦＯＭＣでの利下げがほぼ完全に織り込まれている。２５ｂｐ利下げが９割、５０ｂｐ利下げが１割程度と大幅利下げ期待も出てきている状況。ドル円は週末の石破首相辞意表明を受けて、先週末の147円台半ばから東京午前には148円台半