ドル売り優勢、米利下げ期待根強く ドル円は一時１４７．４０台と石破ショックの円安は一服＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、ドル売りが優勢。先週末の米雇用統計の弱い結果を受けて、９月米ＦＯＭＣでの利下げがほぼ完全に織り込まれている。２５ｂｐ利下げが９割、５０ｂｐ利下げが１割程度と大幅利下げ期待も出てきている状況。ドル円は週末の石破首相辞意表明を受けて、先週末の147円台半ばから東京午前には148円台半ば超えまで買われた。しかし、その後はドル売りに上値を抑えられている。ロンドン序盤には147.40台まで下落、石破ショックの円安は一服している。ただ、足元では147円台後半へと再び買われており、方向性は定まらない。クロス円は週明けの急速な円安に調整が入っており、ユーロ円は173円台前半、ポンド円は199円台へと下押しされている。ドルストレートはややドル売りに傾いており、ユーロドルは1.17台前半、ポンドドルは1.35台前半で推移している。米１０年債利回りは４．１０％付近が重く、一時４．０７％台まで低下した。きょうは目立った経済統計発表は予定されていない。あすの米雇用者数の年次改定が注目されているもよう。



ドル円は147円台後半での取引。東京市場では一時148.58近辺までドル高・円安が進行した。週末の石破首相辞意表明を受けて、円売りが強まった。その後は上値を抑えられており、ロンドン序盤には147.40台まで押し戻された。先週末の米雇用統計の弱い結果をうけて、米利下げ観測が高まっていることがドル売り圧力となっている。ただ、足元では147円台後半に下げ渋っている。



ユーロドルは1.17台前半での取引。週明けオセアニア朝方の1.1692付近を安値に、その後は買いが優勢になっている。ロンドン序盤には1.1743付近まで高値を伸ばした。足元では上昇一服も、1.17台にとどまっている。ユーロ円はドル円とともに円売りが強まり、東京午前には173.91付近まで高値を伸ばした。しかし、その後は上値を抑えられており、ロンドン序盤には173円トビ台まで反落した。対ポンドでは目立った方向性を示していない。



ポンドドルは1.35台前半での取引。この日は1.35を挟んで上下２０ポイント程度の値幅で推移している。東京朝方の1.3483付近を安値に、ロンドン序盤には一時1.3526付近まで買われた。ポンド円は東京朝方の円安局面で200.35付近まで買われたあとは、上値を抑えられている。ロンドン序盤には199.37付近まで下押しされる場面があった。ユーロポンドは0.8658から0.8684までのレンジで推移。足元では先週末終値水準に落ち着いている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

