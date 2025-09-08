UAE・ドバイに本社を構え、ITやセキュリティーソリューションほか幅広い事業を手がけるノースライト・ホールディングスの創業者兼会長、サワール・ペダウィ博士は8月、中東における成長戦略についての声明を発表した。ペダウィ博士は中東の若手起業家を後押ししながら、将来的にはアジアや日本への事業拡大も目指している。ノースライト・ホールディングスは、高速インターネット通信サービスを提供する「KITS」や「TarinNet」