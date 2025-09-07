90分間に渡って見応えある攻防戦が繰り広げられた。現地９月６日、日本代表は米西海岸オークランドでメキシコ代表との一戦に臨み、０−０で引き分けた。森保ジャパンは立ち上がりから鋭いフォアチェックでペースを掴み、押し気味にゲームを進める。後半に入っても主導権を握ったが、なかなかゴールを割れず、終盤はメキシコに付け入る隙を与えてしまう。アディショナルタイムにメキシコが退場者を出して数的優位を得たが、勝利