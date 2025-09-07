「日本は...想像を超えてきたよ」メキシコ代表戦士たちが森保ジャパンの“リアル評”を吐露！「面を食らった」「彼らは明確なプランを持っていたね」
90分間に渡って見応えある攻防戦が繰り広げられた。
現地９月６日、日本代表は米西海岸オークランドでメキシコ代表との一戦に臨み、０−０で引き分けた。森保ジャパンは立ち上がりから鋭いフォアチェックでペースを掴み、押し気味にゲームを進める。後半に入っても主導権を握ったが、なかなかゴールを割れず、終盤はメキシコに付け入る隙を与えてしまう。アディショナルタイムにメキシコが退場者を出して数的優位を得たが、勝利は手にできなかった。
メキシコ全国紙『Excelsior』は「ワールドカップ出場国である日本とのテストマッチは０−０ドローに終わったが、メキシコにとってはインテンシティーの高いゲームで得た収穫が多い」と評した。そしてメキシコ代表戦士たちの日本戦後のコメントを紹介している。
右サイドバックで先発したホルヘ・サンチェス（クルス・アスル）は、三苫薫や前田大然と丁々発止のマッチアップを繰り広げ、上々のパフォーマンスを披露。「ワールドカップ予選を突破している日本だけあって、本当にインテンシティーが高い試合になった。まるでワールドカップ本番のような激しさだったね。とくに前半は面を食らったよ。彼ら（日本）のほとんどは欧州のビッグクラブでプレーしているから、きっと簡単じゃないとは思っていたけど、その強さは想像を超えてきた」と振り返った。
一方、左サイドバックのヘスス・ガジャルド（トルーカ）は「確かに激しいゲームだった。日本は明確なゲームプランを持って臨んできたんだ」と話し、「それでもあれくらいのインテシティーは予想していたから、僕は驚かなかったよ。僕たちはチームとして冷静に対処して、しっかり建て直せたわけだからね。ワールドカップ本番を睨んだ、良い戦いができたと思う」と手ごたえを口にした。
日本の次戦は現地火曜日、コロンバスでアメリカ代表とあいまみえる。かたやメキシコ代表はこの日アメリカを２−０で下した韓国代表と対戦する予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
