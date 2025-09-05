２０２６年北中米Ｗ杯欧州予選（４日＝日本時間５日）初戦を迎えた強豪ドイツは敵地でスロバキアに０―２で敗戦する波乱の船出となった。ドイツ誌「キッカー」によると、アウェーのＷ杯予選で５２戦負けなし（４２勝１０分け）もストップしたという。まさかの惨敗にユリアン・ナーゲルスマン監督はイレブンのパフォーマンスを疑問視し「重要なのは感情だ。ドイツから最高の選手を選んだが、もしかしたら質よりも全力を尽くす選