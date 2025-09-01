10月開始の「NHK ONE」についてNHK党元秘書が語る「NHK離れが加速」みんかぶマガジン

10月開始の「NHK ONE」についてNHK党元秘書が語る「NHK離れが加速」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 10月から始まる「NHK ONE」について、NHK党元秘書が語っている
  • 受信料収入が大幅に減少し、国民のNHK離れが進む中での苦肉の策とみられる
  • アカウント登録をすれば契約しなくても視聴することができるという
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 24時間TV 欽ちゃん節にドン引き
  2. 2. 田中圭 妻&2人の娘を置き去りか
  3. 3. トイレに行った娘消える まさか
  4. 4. ヒルナンデス「クビに」告白
  5. 5. やす子とは違う 横山に好評並ぶ
  6. 6. 税金491億円かけた施設 ガラガラ
  7. 7. 浜辺と永瀬の「完全隔離」違和感
  8. 8. バレー日本代表と中国が一触即発
  9. 9. 愛知に六代目山口組の基幹施設か
  10. 10. 参政党支持する氷河期世代に疑問
  1. 11. 女性デュオシンガー 結婚&妊娠
  2. 12. 24時間TV 中丸雄一が映りSNS騒然
  3. 13. 花火大会 若者に場所を奪われる
  4. 14. バービー「週5日・1日8時間」の勤務形態に疑問「週5フルタイムの日本ってやばくない？」
  5. 15. ケージ糞まみれ 元従業員が告発
  6. 16. 脳梗塞→糖尿病→大腸がん…凄絶
  7. 17. 夫は部活に奪われた 妻嘆き娘涙
  8. 18. 24hTVの裏で福山雅治 ネット騒然
  9. 19. 益若設立の店閉店 ファン離れか
  10. 20. 「石破辞めろデモ」有権者も二分
  1. 1. トイレに行った娘消える まさか
  2. 2. 税金491億円かけた施設 ガラガラ
  3. 3. 愛知に六代目山口組の基幹施設か
  4. 4. 花火大会 若者に場所を奪われる
  5. 5. ケージ糞まみれ 元従業員が告発
  6. 6. 夫は部活に奪われた 妻嘆き娘涙
  7. 7. 「石破辞めろデモ」有権者も二分
  8. 8. シャトレーゼで不祥事が相次ぐ
  9. 9. グライダー墜落事故 女性が死亡
  10. 10. 「ゾンビたばこ」拡散の可能性は
  1. 11. 有名リゾマンで理事長vs住民
  2. 12. 15歳未満は…流行メイクに警鐘
  3. 13. 伊豆の観光名所 21歳男性が溺死
  4. 14. 「ド貧乏水族館」のお願いに反響
  5. 15. 小室さん家族 今後の帰国プラン
  6. 16. TAXI運転手ひき逃げか 男性死亡
  7. 17. ガス点検中にゲイ告白 関係迫る
  8. 18. スリッパ飛ばし大会 21m超で優勝
  9. 19. 20代女性がグライダー墜落 埼玉
  10. 20. 「激怒空港」空港ロゴに困惑も
  1. 1. 「下着ディズニー」運営の対策
  2. 2. 歯ブラシはぬらす? 正しい使い方
  3. 3. 大谷翔平最高 散財続けた夫急逝
  4. 4. クマが降ってきた 恐怖の体験
  5. 5. 生後40日 寝たきりの可能性高い
  6. 6. テレ朝、ネトフリWBC独占に言及
  7. 7. 佳子さま着用で反響→品切れ続出
  8. 8. 八代市長選で自公系敗北　党勢に打撃、熊本
  9. 9. 首相「自分は許される」特権意識
  10. 10. 下着ディズニー 法的リスク解説
  1. 11. 小泉農相、臨時総裁選の是非巡り「一議員としてよく考えたい」…神奈川県連で意見交換の意向も
  2. 12. 学校のエアコン、反対理由が波紋
  3. 13. 自民総裁選の前倒し「賛成」、兵庫県連が全会一致で決定…麻生派の財務副大臣もＸ投稿で表明
  4. 14. タイミーを4時間 いくら貰える?
  5. 15. 自民新組織TOP就任も「反対91%」
  6. 16. 政府、経済安保新機関の創設検討　情報収集・分析強化
  7. 17. 熊本県八代市長選で小野氏の初当選確実
  8. 18. 介護と仕事の両立 戸惑う男性
  9. 19. 転属してもセクハラ…女性自衛官
  10. 20. 煮え切らない野田立憲には“踏み絵”に…国民民主党と参政党が「首相問責決議案」提出で共闘か？【永田町番外地】
  1. 1. 親指の長さ 脳の大きさと関連か
  2. 2. 目の前で処刑見せられ命がけ脱北
  3. 3. トランプ氏窮地 売春事件の行方
  4. 4. Gを自動でサイボーグ化する技術
  5. 5. 中国で日本人っぽい行動控えて
  6. 6. 1000人以上の男性と寝た 憧れに
  7. 7. イスラエルの空爆で「首相」死亡
  8. 8. 香港で幽霊騒動 長髪の女性映る
  9. 9. SNSでトランプ氏の死亡説が拡散
  10. 10. 広西チワン族に新種 生態調査
  1. 11. 習近平氏 印の首相と会談した
  2. 12. 錆びやすいボディ 英国の傑作
  3. 13. 金正恩氏「リベンジ」の機会か
  4. 14. ウクライナ 露の重要な橋を爆破
  5. 15. ロシア 歴史問題で中国と共闘へ
  6. 16. 多額収賄罪の露受刑者 服役中か
  7. 17. 「鬼滅の刃」日本の設定を考察
  8. 18. BYD販売台数が急増し不振のテスラ上回る、7月欧州市場―中国メディア
  9. 19. 日本のトイレットペーパーの薄さに隠されたこだわり―在中国日本大使館
  10. 20. 生後７カ月の息子が誘拐されたと涙ながらに訴えた夫婦、殺害の容疑で逮捕・起訴　米
  1. 1. 「レンタル怖い人」サービス終了
  2. 2. 老後貧乏になる 5つの危険な特徴
  3. 3. 松屋 注文せず帰る人が続出か
  4. 4. 【独自】成田―スカイツリー、30分台で　京成、28年度にも新型特急
  5. 5. 年収2000万 意外な再就職先
  6. 6. 定年後はどれくらいお金が必要?
  7. 7. 結果出す人が考える「弱さ」
  8. 8. エアコン室外機カバーの利点
  9. 9. スマホ30秒で「能登復興支援」を
  10. 10. 「賢い」と感じる学生の差とは
  1. 11. 花瓶割った 親が知るべき賠償法
  2. 12. 息子への仕送り続ける夫婦の苦悩
  3. 13. 仕送りは? 高齢者夫婦の生活費
  4. 14. ロッテリア 秋の新作バーガー4品
  5. 15. 「推しのために」セクシー女優に
  6. 16. 日本初の高速道路IC、また変化
  7. 17. 「8番出口」の世界観? 噂の駅
  8. 18. 弟が急死…姉が見たむごい現実
  9. 19. 麻布台ヒルズが廃墟化? 噂の真相
  10. 20. 大地震が発生したとき､避難に鉄道は使えるのか
  1. 1. お得な「d払い」のキャンペーン
  2. 2. 「AirPods Pro（第2世代）」と「Apple AirPods 4」がAmazonセールでお買い得価格に【9/4まで】
  3. 3. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
  4. 4. コールマンがAmazonで最大38%OFF
  5. 5. 本気度高い 25鍵シンセの魅力
  6. 6. Amazonでバックパックが最大半額
  7. 7. Amazonセール目前 iPadも登場へ
  8. 8. AI普及で人間の仕事失う懸念も
  9. 9. AmazonでApple AirTagが18%OFFに
  10. 10. イヤホン本命「第2世代」の性能
  1. 11. なんちゃってセレブの系譜に新顔
  2. 12. 電気代節約に役立つエアコン商品
  3. 13. VFX制作スタジオに潜入「白組」
  4. 14. 23区 平均家賃が安い駅ランク
  5. 15. アディダスがAmazonで最大46%OFF
  6. 16. Anker完全無線イヤホンがお得に
  7. 17. 車の現在地が分かるUSBアダプタ
  8. 18. 「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ / 2025年上期 業界ビジネストレンド調査レポート【まとめ記事】
  9. 19. Googleの新フラッグシップスマホ「Pixel 10 Pro XL」を購入！開封して外観や同梱品、基本機能、ベンチマークなどを紹介【レビュー】
  10. 20. 400年の歴史 失敗しない土鍋
  1. 1. バレー日本代表と中国が一触即発
  2. 2. 24時間TV 中丸雄一が映りSNS騒然
  3. 3. 中国激高…バレー日本19歳に称賛
  4. 4. 松井秀喜氏の3ランに衝撃の事実
  5. 5. イチロー氏が松井氏を大絶賛
  6. 6. 大谷へヤジの男性 思わぬ告白
  7. 7. 朝ドラ 44年前の「秘蔵」思い出
  8. 8. 前田健太 日本球界復帰の意向
  9. 9. 全米OPで強奪「今年一番のクズ」
  10. 10. ストレス解消? 水着で泳ぐ大谷妻
  1. 11. 堀江氏 WBC生配信に私見を語る
  2. 12. 上原氏がCS争いに提言 ルールを
  3. 13. 24時間TV企画 元木氏に心配の声
  4. 14. 松井氏が2年連続で本塁打 大歓声
  5. 15. 堂安が衝撃ゴラッソ 絶賛の嵐
  6. 16. ゴルフ不倫 妻から2人は敵前逃亡
  7. 17. 大谷引退後 日本には住まないか
  8. 18. イチロー氏 柵越え8発に観客驚き
  9. 19. 「幻」に終わった大谷の一打
  10. 20. 巨人の2023年ドラフトに再評価
  1. 1. 24時間TV 欽ちゃん節にドン引き
  2. 2. 田中圭 妻&2人の娘を置き去りか
  3. 3. ヒルナンデス「クビに」告白
  4. 4. やす子とは違う 横山に好評並ぶ
  5. 5. 浜辺と永瀬の「完全隔離」違和感
  6. 6. 女性デュオシンガー 結婚&妊娠
  7. 7. バービー「週5日・1日8時間」の勤務形態に疑問「週5フルタイムの日本ってやばくない？」
  8. 8. 24hTVの裏で福山雅治 ネット騒然
  9. 9. 脳梗塞→糖尿病→大腸がん…凄絶
  10. 10. せいじ大炎上 予想以上の代償
  1. 11. 益若設立の店閉店 ファン離れか
  2. 12. 性格が悪い「人気俳優S」に愕然
  3. 13. 大河 斬首する衝撃予告に騒然
  4. 14. 織田裕二 主役一本に決めた理由
  5. 15. みな実 先輩から敬遠された過去
  6. 16. 前年の「やす子事件」施した施策
  7. 17. 衝撃の7股 事務所怒りDM閉鎖
  8. 18. こっちのけんとが休職した心の病
  9. 19. 大河に有吉 20秒で抜群の存在感
  10. 20. なぜ昼に流す? 新番組の名に苦情
  1. 1. 夫が隠れて自慰行為 妻ストレス
  2. 2. 体型カバーも UNIQLO品を絶賛
  3. 3. 高1娘が恋人ではない人と初体験
  4. 4. 100均だけでできる! 賃貸収納8選
  5. 5. セリアの可愛いチャームが可愛い
  6. 6. 「本当にいい」とおすすめコスメ
  7. 7. メイクのプロが無印でリピート
  8. 8. USJホラーナイト 新フード登場
  9. 9. 体は正直に答えてくれます。男性の態度や仕草に表れる「本気度」
  10. 10. 気分転換を図れる最旬リップ
  1. 11. 別れ話のきっかけに。男性が「終わりにしたい」と感じる彼女の“残念行動”
  2. 12. ドモホルンリンクルのど飴が進化
  3. 13. 本当に頼れる愛用アイテム厳選
  4. 14. スタバ 秋の新作ティータイム
  5. 15. 次世代の読書体験とやらがヤバい！ストレスフリーで楽しめる【Kindle】7インチディスプレイが「スマイルSALE」15%OFF
  6. 16. か、か、かんわいいいッ♡【ダイソー】使い勝手100点！「おしゃれポーチ」
  7. 17. 駅員へのカスハラに怒！「子どもの紛失なのに払うの？」と駅員に詰め寄った母親が、翌日まさかの行動に…【作者に聞く】
  8. 18. 【フローラノーティス　ジルスチュアート×クリスマスコフレ2025】予約日＆発売日は？｜限定ラズベリーローズ＆バニラの香りでスターアイテムが勢揃い！
  9. 19. 生まれた月別 運勢ランキング
  10. 20. 秋葉原に新オープンの〈肉屋横丁〉は“精肉店スタイル”で国産和牛が食べ放題！