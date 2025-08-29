２８日のＴＢＳ「ひるおび」では、お米の高騰問題の最中に「コメは買ったことがない。売るほどある」などと発言して農林水産大臣を事実上更迭となり、在任時の備蓄米の売却方法にも批判が集まった江藤拓氏が、自民党に新設された「農業構造転換推進委員会」のトップに就任したことを取り上げた。番組では江藤氏のトップ就任について１万人超にアンケートをとったとし、「賛成９％」「反対９１％」の結果だったと紹介した。反