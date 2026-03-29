◇G1ドバイワールドカップ（2026年3月28日メイダン・ダート2000メートル）ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われた。G1「ドバイワールドC」（ダート2000メートル）に出走したフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）は2着に敗れ、史上初となるサウジCとドバイワールドCの同一年勝利はならなかった。昨年のドバイワールド3着から日本テレビ盃、BCクラシック、サウジCと勝ち進んでい