3月15日（現地時間、以下同）、米フロリダ州出身のインフルエンサー、ニコレット・キーホ被告（31）が、大手民泊仲介サービス「Airbnb（エアビーアンドビー）」でレンタルした施設内で排泄し、約3980ドル（約63万円）の損害を出したとして逮捕・起訴された。【写真】「排泄クイーン」のキャッチコピーで活動していたキーホ被告がSNSに投稿していた写真。他、Airbnbのレンタル物件で過激なコンテンツ撮影を行ったとされているイギ