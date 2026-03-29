アイドルグループ・桃色革命が2026年3月28日に公式Xし、メンバーが活動名で航空券を発券していたために搭乗を断られ、イベントを欠席することを報告した。この対応には批判が相次ぎ、後にポストは削除された。「芸名証明できる名刺の提示を求められましたが...」桃色革命は28日に沖縄県で行われるイベントへの出席を予定していた。一方、同日に公式Xで、「本日の沖縄公演に関し、瀬戸咲稀・陽向楽くるみは航空券名義が芸名のため搭