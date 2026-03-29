作家の乙武洋匡さんと参政党の梅村みずほ参院議員が、Xで「五体満足」との表現をめぐり論戦を繰り広げた。「五体満足で生まれてきた大切な子どもたちの自殺が過去最多に」発端となったのは、2026年3月27日に投稿された梅村氏による「少子化が進む中、五体満足で生まれてきた大切な子どもたちの自殺が過去最多に」とのポストだった。「社会の歪みや大人たちの疲れ、世の無関心...まわりまわって弱いものに皺寄せがくるのではないだ