持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」（ほっかほっか亭総本部）は、4月1日より「ライス（単品・大盛）」「ライス大盛変更（お弁当）」の店頭価格を改定する。20円引き下げる。【画像】ほっかほっか亭「“愛情米”どどーん！と三俵！山分けキャンペーン」同社のライスは、国産100%オリジナルブレンド米「愛情米」を店内で炊きあげる。買い付けた玄米を大阪府下の自社グループ工場で精米し、スケールメリットをいかした価格とクオリ