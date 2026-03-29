味の今ひとつ感から、昔からさんざんネタにされてきたイギリス料理。そんなイメージが払しょくされつつあるようだ。【写真】イギリスの定番料理ステーキ＆キドニーパイ今、SNS上で大きな注目を集めているのはイギリス在住の作家、ワカサトさん（@wakasato_）の「イギリスに10年ぶりくらいに来た人から『イギリスの料理が美味しくなっている』と驚かれた。かつては本当に不味かったらしい。現在、イギリスの料理は超美味しくなって