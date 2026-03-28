プラカードを手に「戦争反対」を訴える「オタクによる反戦デモ」の参加者ら＝２８日、国会前米国とイスラエルによるイラン攻撃と日本政府の対応に抗議し、平和を訴えるデモが２８日、東京都内２カ所で行われた。参加者はプラカードやペンライトを手に、「戦争反対」「憲法守れ」などと声を上げた。国会前では「オタクによる反戦デモ〜推しのいる世界を、戦場にするな。」と銘打ったデモが開かれ、オンラインを含めて約３