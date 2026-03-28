次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Fold8 Wide」、「Galaxy Z Flip8」と見られる製品が認証通過！写真は既存のFold7とFlip7既報通り、携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてSamsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な次期フォルダブルスマートフォ