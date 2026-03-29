お金が貯まらない人にはどんな共通点があるのか。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「家の中が整理できていない人が少なくない。浪費でモノが溢れかえっていて整理ができず、足りないものがわからずに、また新たにモノを買ってしまうという悪循環が起きている」という――。※この連載「高山一恵のお金の細道」では、高山さんの元に寄せられた相談内容を基に、お金との付き合い方をレクチャーしていきます。相談者のプラ