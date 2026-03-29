トランプ大統領の政策に反対する抗議デモ「ノー・キングス（王はいらない）」＝28日、アイダホ州ドリッグス/Natalie Behring/Getty Images（CNN）全米で28日、「ノー・キングス（王はいらない）」と名付けられた大規模な抗議デモが行われた。参加者は、トランプ米大統領の政策や生活費の高騰、イランとの戦争に反対して声を上げた。28日を通じて、共和党が強い州でも民主党が強い州でも、大都市や郊外、小さな町で人々が集まり、行