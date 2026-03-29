湿気や暑さで気分まで重くなりがちな日本の夏。そんな季節こそ取り入れたいのが、“香りで感じる涼しさ”。この夏注目されているのは、水面に咲く花「睡蓮（すいれん／ウォーターリリー）」をイメージしたフレグランス。みずみずしく透明感のある香りは、まるでひんやりとした風をまとったかのような心地よさを運んでくれます。香水だけでなく、ボディミストなどにも展開される新コレクションから、新しい