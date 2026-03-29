岡山・真庭市で、走行中のトラックにあおり運転を行う軽自動車がカメラに捉えられた。軽自動車は突然前に割り込むと、急停止やドアの開閉を繰り返した。さらに運転手が声を荒げる様子も確認されている。事件後、通行妨害をしたとして会社員の男が書類送検された。割り込みに急停止…危険運転を繰り返す車岡山・真庭市の山道で2025年9月に撮影されていたのは、ドアの開閉を繰り返す軽自動車だ。25日、この車を運転する男があおり運