4月1日よりTOKYO MXほかで放送されるテレビアニメ『ガンバレ！中村くん!!』（毎週水曜深0；30）のノンクレジットOP映像と、楽曲を担当する岡村靖幸と中島健人のコメントが公開された。あわせてED情報が解禁されたほか、Blu-ray＆DVDの発売、ラジオ番組の配信が発表。放送・配信開始に先駆けて第1話＆第2話のあらすじも公開された。【画像】似てる！岡村靖幸＆中島健人がイラスト化されたOPテーマジャケ写岡村靖幸と中島健人