「ヌッコ保護当時、うちは絶対ネコは飼わないぞ！！ 絶対ダメだよ！！ と言っていた人……」【写真】温度差がすごい…至福のパパvs虚無顔になる猫さんそんなコメントとともに投稿された、2枚の写真が大きな反響を呼んでいます。写っているのは、元保護猫のハルくん（2歳）と、彼に顔をうずめるパパです。かつては猫のお迎えに反対していたはずのパパが、いまでは顔をうずめて全力で“猫吸い”――今にも、「スゥーハァ