現地３月28日、日本代表はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦。序盤から果敢にハイプレッシャーを掛けてペースを握り、０−０で迎えた後半に入っても積極性を維持する。実に10人の交代を施して打開を試みると、ついに84分に均衡を破った。左サイドを突破した鈴木淳之介の折り返しを塩貝健人が落とし、走り込んだ伊東純也が蹴り込んだのだ。これが決勝点となり、森保ジャパンが５万大観衆の