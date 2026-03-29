【新華社ハルビン3月29日】中国黒竜江省海林市海林鎮で29日午前0時（日本時間同1時）ごろ、建物の一部が崩落する事故があり、9人が閉じ込められた。現場では救助活動が進められている。（記者/劉赫垚、張濤、張啓明）