軽自動車で“1位”の「358」は減少傾向に!?自動車のナンバープレートに記載される4桁の数字は、一定の条件のもとで好みのものを選ぶことが可能です。これを希望ナンバー制度と呼びます。語呂合わせや記念日など、利用者の意図に合わせて数字を指定できる仕組みです。【画像】「えっ…！」これが「難解な希望ナンバー」の答えです（30枚以上）今回はこの希望ナンバー制度の概要と、取得にあたり抽選が必要となる番号について