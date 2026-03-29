シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が現地時間28日のブリュワーズ戦に「4番・一塁」で先発出場。第2打席で2試合連発の2号本塁打を放った。開幕戦での初本塁打に続き、確信の一発を叩き込んだ。4点を追う4回表、先頭打者として第2打席に立った村上は、先発右腕パトリックがゾーンど真ん中へ投じた初球フォーシームを鋭く強振。打球速度102.9マイル（約165.6キロ）、飛距離409フィート（約125メートル）の大飛球が