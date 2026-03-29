カウント1-1からの3球目をマキャンがABS要求【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）本当にわずかの差だった。ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。5回の第3打席は二ゴロ併殺に終わるも、その直前にはボールがストライクに変わる判定が生まれた。「今のエグイ」「あれとるか」と、ABS判定に驚きが広がった。0-2で迎えた