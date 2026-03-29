登録者数1940万人を超える人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン＝36）が、28日から自身のチャンネル「HikakinTV」でライブ配信の動画を投稿。その様子にファンが騒然としている。HikakinTVでは28日から、黒一色の画面に、波が寄せて返したものとみられる音声だけが流れる、動きのない動画が公開されている。29日早朝の段階で、配信時間は12時間近くに達する。この投稿の直前には人気量販店HIKAKIN本人が「コストコ」で買い物チャレンジ