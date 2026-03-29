国民病として、患者数が急激に増加している「糖尿病」。糖尿病にはステージがあり、進行すると症状や治療方法も変わってきます。今回は、糖尿病が進行すると、どのような症状が出るのかについて、「そのだ内科糖尿病・甲状腺クリニック 渋谷駅道玄坂院」の薗田先生にうかがいました。 監修医師：薗田 憲司（そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック渋谷駅道玄坂院） 日本医科大学卒業後、東京臨海病院初期研修、東京都済