パキスタンの商船を護衛するパキスタン海軍の艦艇/ISPR/Handout/Reuters（CNN）イランは、パキスタン船籍の船舶20隻がホルムズ海峡を通過することを認めた。パキスタンのダール外相がX（旧ツイッター）への投稿で明らかにした。合意に基づき、1日に2隻ずつ同海峡を通過するという。ダール氏は「これはイランによる歓迎すべき建設的な対応であり、高く評価されるべきだ」と書き込んだ。「これは平和の兆しであり、地域の安定をもた