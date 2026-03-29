国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が２９日、最新の男子のＦＩＦＡランキングを更新し、アジア勢最上位の日本はスコットランドに勝利したことで１つ順位を上げ、ポイントを加算して１８位となった。次戦のイングランドは４位。６月に開幕する北中米Ｗ杯本大会の１次リーグで対戦するオランダは１つ上げて６位、チュニジアは３つ上げて４４位だった。ＦＩＦＡは１８日に３月の男子の国際試合では、初めてライブランキングを実施する