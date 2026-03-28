16歳、23歳、27歳と３回の結婚と離婚の末に、３人の子どもを育てるバツ３のシングルマザーとなった木下有紗さん（38）。働かずにドラムを叩く夫、経済的DV、不倫、さらには命の危険を感じる逃走劇――。波乱に満ちた結婚遍歴の裏側と、子どもを守るために極限状態で下した数々の決断を振り返る。（前後編の前編） 【画像】「若いお母さんになりたい」という夢を叶え、16歳で結婚・出産したときの木下さん 16歳で