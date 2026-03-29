ガソリンスタンドで「給油拒否」一体なぜ!?2026年3月、イスラエルとアメリカが突如イランを爆撃し報復の応酬が繰り返されたことで、中東情勢はかつてないほど急速に悪化。これに伴い、ガソリン価格の高騰が深刻な社会問題と化しています。【画像】「ええっ…！」知らなかった！ これが給油口の 「意外な構造」です！（17枚）3月19日からはガソリン補助金がスタートしたものの、連日のように値上がりが報じられたことで、「今