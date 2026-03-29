「国際親善試合、日本代表１−０スコットランド代表」（２８日、英・グラスゴー）日本は０−０の後半３９にＭＦ伊東純也（３３）＝ゲンク＝が決勝点を挙げて勝利。先発した若手組のアピールや、さまざまなオプション試行など収穫の多い一戦となった。中２日で強豪・イングランド戦を控えることから、ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）、ＦＷ佐野航大（ＮＥＣナイメヘン）ら若手中心の先発メンバーで臨んだ。前半はチームが志向