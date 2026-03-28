「NTTが間違ってるんだ！」と一点張り。都外にいるはずの夫が言い放った、あまりに苦しい言い訳…。俳優・梅沢富美男さんの妻、池田明子さん。夫みずから「80回はした」と公言する度重なる浮気に、世間は彼女が達観しているように思うかもしれません。しかし、彼女は静かにそれを否定します。「私は、決して寛容なわけではありません」。怒りや悲しみに飲み込まれず、あえて「離婚しない」という道を選んだ池田さん。その裏には、