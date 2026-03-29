３月に入り、クマの目撃情報が相次いでいます。空腹で目覚めた冬眠明けのクマはどのような行動をとるのか。そして、２０２６年も人里への出没が増えるのでしょうか。直面する課題と対策を取材しました。 お腹を空かせて「興奮状態」冬眠明けたヒグマの様子は… クマ１１頭を飼育する、北海道新得町のベア・マウンテンです。（ベア・マウンテン坂出勝園長）「この子は覚醒が早くて、かなりお腹を空かせている」冬の間は野生の