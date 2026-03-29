中国大使館に侵入したとして逮捕された陸上自衛官の男が、敷地の植え込みに隠れ、大使館の関係者に声をかけていたとみられることがわかりました。陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）は今月24日、東京・港区の中国大使館に侵入した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、村田容疑者が大使館の敷地に入った後、植え込みに隠れ、建物の外にいた大使館の関係者に自ら声をかけたとみられることがわかりました。