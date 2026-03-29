（台南中央社）台湾本島と離島・澎湖を結ぶ海底ケーブル「台澎3号」を切断したとして、ケーブルを維持管理する通信大手、中華電信が貨物船の中国人船長の男に損害賠償を求めた訴訟の判決で、台湾台南地方法院（地裁）は29日までに、1822万2398台湾元（約9111万円）を支払うよう命じた。貨物船「宏泰58」の船長だった男は2025年2月、南部・台南沖で、いかりを下ろすことが禁止されている海域にもかかわらず、乗組員2人にいかりを下