フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子フリーが２７日（日本時間２８）に行われ、今季限りで引退する坂本花織（２５＝シスメックス）が今季世界最高となる合計２３８・２８点をマークし、２年ぶり４度目の優勝を果たした。世界から称賛が集まる一方で、ロシアでは得点が高すぎるとして批判が出ている。ロシアメディア「ソブスポーツ」は坂本の世界選手権優勝を受けて「シェルバコワの記録が不当に剥奪された。彼