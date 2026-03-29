青森市の県道で28日夜、6歳の男の子がひき逃げされ死亡しました。警察はその後、車を運転していた36歳の男を逮捕しました。会社員の山谷周平容疑者（36）は28日午後7時過ぎ、青森市幸畑でクレーン車を運転中に柳澤李来ちゃん（6）をはねて死亡させ、そのまま逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、山谷容疑者は事故後、別の車で再び現場に戻っていて付近で交通整理をしていた警察官に「事故を起こしたのは自分かもしれ