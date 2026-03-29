競歩・岡田久美子インタビュー競歩日本代表として、3大会（リオデジャネイロ、東京、パリ）連続で五輪に出場した岡田久美子さん（富士通）が、「THE ANSWER」のインタビューに応じた。度重なるケガに苦しみながらも、日本選手権女子20キロ競歩7度優勝、2018年アジア大会女子20キロ競歩3位、世界選手権6大会連続代表入りの実績を積み上げ、25年11月に現役引退を表明。逆境を乗り越えて築いたキャリアや、引退後に見据えている目標