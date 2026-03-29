若者らによる反政府デモで政権が崩壊したネパールで28日、デモ参加者の殺害につながった警官隊の弾圧に関与した疑いでオリ前首相らが逮捕されました。ネパールでは2025年9月、政府がSNSの使用を禁止したことで若者らによる反政府デモが広がり、警官隊による発砲などで70人以上が死亡しました。現地メディアによりますと、当時首相だったオリ前首相とレカク前内相が28日、弾圧を止めずに19人の殺害に関与した疑いで逮捕されたという