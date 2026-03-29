《【総工費300億円】客0人のテーマパーク》【写真】総工費300億円で客ゼロ？？出資金1口100万円3月中旬、冒頭のように強烈な一文が添えられたXの投稿が拡散された。この投稿に写っていたのは、三重県伊勢市にある体験型テーマパーク『伊勢忍者キングダム』。安土桃山時代の街並みを再現した壮大な空間が広がる一方で、そこに人影はほとんど見当たらない。閑散ぶりが話題のテーマパーク観光地とは思えないほどの静けさに、ネッ