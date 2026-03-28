雑音を減らすために使用するイヤホンと、聞き取り困難を示すマーク４月から始まる自転車の交通違反への反則切符（青切符）制度に、言葉の聞き取りを困難とする当事者が不安を募らせている。症状の緩和にはイヤホンの使用が欠かせないが、イヤホンを装着した状態での自転車走行が青切符の対象となるためだ。当事者にとってのイヤホンは安全運転に必要な音を取り入れるもの。音楽を聴くイヤホンとは根本が全く異なるとして理解を求