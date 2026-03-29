29日朝、名古屋・栄のネットカフェで赤ちゃんの遺体が見つかり、母親とみられる20歳の女が逮捕されました。警察によりますと、29日午前7時過ぎ、中区錦三丁目の「快活CLUB名古屋錦店」の従業員から「個室から異臭がする」と通報がありました。駆けつけた警察官が、個室の中でタオルにくるまれた性別の分からない赤ちゃんの遺体を見つけ、客として現場にいた岐阜県可児市の自称店員・今井三結容疑者(20)を死体遺棄の疑いで緊