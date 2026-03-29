元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は29日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。米イスラエルのイラン攻撃が1カ月が過ぎても停戦の見通しはまったく立っていない状況の中で深刻化する原油高と、すでに起こりつつある世界的なエネルギー危機について「日本はまだどこか、人ごと？のような。危機感があまりないように感じる」と警鐘を鳴らした。米イスラエルによるイラン攻撃から28日で1カ月となったが