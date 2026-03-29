「選抜高校野球・準決勝、専大松戸−大阪桐蔭」（２９日、甲子園球場）大阪桐蔭ＯＢの西武・中村の長男、中村勇斗内野手（２年）が「８番・三塁」で甲子園初スタメン。第１打席でいきなり甲子園初安打を放った。１点リードの二回２死。カウント２−２と追い込まれてから、左翼への特大ファウル。続けて右翼への特大ファウルを放ち球場がどよめいた。そして続く７球目、小林の高め１３５キロ直球を中前へきれいにはじき返した