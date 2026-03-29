巨人の公式SNSに“御礼投稿”ブルージェイズが28日（日本時間29日）、球団公式X（旧ツイッター）を更新し、岡本和真内野手の古巣でもある巨人に感謝を伝えた。日本語で綴られた投稿にファンも「幸せな世界」と共感している。巨人は27日（同28日）にメジャーデビューした岡本の試合中継を、東京ドームの選手サロンで応援している泉口、丸、キャベッジ、坂本勇人の様子を公式Xで投稿していた。この様子を受けてブルージェイズが