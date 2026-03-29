中国では2028年末をめどに長期介護保険制度が全土をほぼカバーすることになる計画だ。中国共産党中央委員会弁公庁と中国国務院弁公庁が25日に発表した「長期介護保険制度整備の加速に関する意見」は、中国の基本的な国情に合わせて、全国民をカバーする長期介護保険制度を整備するとしている。これは長期介護保険制度が一部で試験的に実施される段階から全国で普及させる段階へとシフトしたことを意味している。世界最大規模の社会